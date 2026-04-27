Школьника поставили на учёт за фото учительницы в группе для эскорта

28-летняя педагог из Плесецка добилась постановки на учёт ученика, который выложил её фотографий в телеграм-канале для взрослых с указанием ложной информации об оказании интимных услуг. По данным kp.ru, оперативники быстро вычислили автора, которым оказался ученик девятого класса.

Источник: Life.ru

Школьник решил отомстить преподавателю из-за недовольства двойкой за проверочную работу. Однако привлечь подростка за клевету не удалось — он ещё не достиг возраста ответственности по этой статье. Подростка в итоге поставили на учёт. Сама учительница приняла решение уйти из школы.

Ранее в Уфе клиника эстетической медицины опубликовала в соцсетях интимные фотографии клиентки без её согласия. В итоге суд обязал медучреждение вернуть деньги за операцию и выплатить компенсацию.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.