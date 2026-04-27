Земля ушла из-под ног: Мощный оползень в Нижегородской области раздавил дома жителей

Мощный оползень нанёс серьёзный урон жилой застройке в селе Ендовищи Краснооктябрьского района Нижегородской области. Как сообщает телеграм-канал Ni Mash, огромная масса грунта буквально раздавила стены домов, оставив на земле глубокие разломы, напоминающие последствия сильного землетрясения.

Источник: Life.ru

В нижегородском селе Ендовищи мощный оползень разрушил дома и оставил жителей без газа и воды. Видео © Telegram / Ni Mash.

На двух пострадавших улицах было экстренно прекращено газоснабжение — срок отключения составляет трое суток. Также коммунальные службы приступили к перекрытию подачи воды.

Власти региона обещают восстановить коммуникации к завтрашнему дню.

Ранее Life.ru писал, что в Дагестане оползень разрушил три частных дома. Из двух соседних строений, оказавшихся под угрозой, эвакуировали 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

