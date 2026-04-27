WP: Белый дом не обеспечил полную безопасность на приеме с Трампом

Администрация США не обеспечила максимальный уровень безопасности на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton.

Источник: Аргументы и факты

Власти США, по имеющимся данным, не задействовали максимально возможные меры безопасности во время приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме, проходившего в отеле Washington Hilton, где впоследствии произошёл инцидент со стрельбой. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Отмечается, что уровень защиты мероприятия оказался ниже ожидаемого для событий с участием высших должностных лиц.

Сообщается, что подобные встречи обычно получают особый статус, позволяющий привлекать дополнительные федеральные ресурсы и усиливать меры безопасности. Однако в данном случае мероприятию не был присвоен соответствующий уровень, что ограничило возможности по обеспечению защиты.

В результате, как утверждается, система безопасности оказалась менее строгой по сравнению с другими аналогичными событиями. При этом на приёме присутствовали президент США, первая леди, а также ряд высокопоставленных представителей администрации, включая членов правительства и руководителей ключевых ведомств.

Напомним, стрельба произошла 25 апреля на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, проходившем в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне. Пострадал один человек — офицер Секретной службы. Злоумышленника задержали.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше