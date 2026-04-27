В Хабаровске пенсионерка упала с виадука под автомобиль

Водитель скрылся с места происшествия, но был задержан.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске 61-летняя пенсионерка упала с виадука под колеса автомобиля и погибла, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Инцидент произошел накануне, 26 апреля, на проспекте 60 лет Октября в районе торгового центра «Юбилейный». Хабаровчанка упала с моста в тот момент, когда под ним в сторону Южного микрорайона проезжал автомобиль «Хонда Аккорд», и оказалась прямо перед ним. Водитель бросил машину прямо на дороге и скрылся с места аварии, но вскоре его нашли и задержали сотрудники Госавтоинспекции.

— Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работали сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Напомним, ранее в ДТП с автобусом № 89 в Хабаровске пострадали пассажиры.