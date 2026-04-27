Участник ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС рассказал о заблуждениях тех, кто хотел попасть в опасную зону

Мишкарёв рассказал о главном заблуждении первых ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Первые ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС пытались избежать получения облучения. Это было их главным заблуждением. Так сообщил участник ликвидации последствий аварии и председатель Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергей Мишкарев в беседе с «Лентой.ру».

Он подчеркнул, что некоторые хотели быстрее получить облучение в 10 рентген. Это значение считали порогом безопасного пребывания в зоне ликвидации последствий ЧС. Такие ликвидаторы пытались скорее попасть к семье.

«Если человек отказывался ехать в опасную зону, он оставался в расположении части… Дозу облучения получали и там, но минимальную», — заключил Сергей Мишкарев.

Станция не может продолжать работу в штатном режиме. Она периодически теряет внешнее электроснабжение. Последний такой случай фиксировали в 2025 году. Тогда Белоруссия подключила станцию к своей энергосистеме.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше