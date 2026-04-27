В Хабаровском крае мигрант осужден за надругательство над детьми

В Хабаровском крае приезжий из Средней Азии отправится в колонию строгого режима за надругательство над детьми.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края, 30 августа 2025 года мигрант совершил действия сексуального характера в отношении двух детей в подъезде дома поселка Ванино. Возраст жертв семь и восемь лет. Действия злоумышленника пресек зашедший в подъезд мужчина.
Задержанный вину не признавал, настаивая, что ничего не помнит из-за алкогольного опьянения. Уверял, что детей в подъезде не было, но его вину установили в ходе следствия — потерпевшие и очевидец, спугнувший его, дали показания.
Хабаровский краевой суд признал мигранта виновным по «б» части 5 статьи 132 УК РФ. Наказание — 16 лет лишения свободы. Отбывать его будет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.