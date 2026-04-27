Спор двух семей из-за колодца унёс жизни 42 человек в Чаде

Чад сталкивается с острым кризисом доступа к чистой питьевой воде, вызванным сочетанием сурового засушливого климата, быстрого усыхания озера Чад (сократившегося на 90% с 1960-х годов) и крайне неразвитой инфраструктуры. Изменение климата приводит к многолетним засухам и опустыниванию, в то время как внутренние конфликты и нашествия боевиков разрушают системы водоснабжения и вынуждают миллионы людей покидать свои дома, что создаёт дополнительную нагрузку на немногочисленные источники.