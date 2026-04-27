Ночной заезд на красный свет закончился для байкера из Хабаровска больницей

Лихач проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Honda, которая уже завершала маневр.

В Хабаровске выясняют обстоятельства серьезного ночного ДТП, в котором столкнулись мотоцикл и автомобиль. Байкер отправился в больницу, его техника — на спецстоянку, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 26 апреля в 22 часа 10 минут на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Фрунзе. Автомобиль Honda Insight под управлением водителя двигался со стороны улицы Запарина и выполнял левый поворот на улицу Фрунзе в районе дома № 28. В этот момент со стороны улицы Калинина в направлении Запарина на высокой скорости летел мотоцикл Kawasaki Ninja. Байкер проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Honda, которая уже завершала маневр.

Удар оказался такой силы, что водитель мотоцикла, 23-летний парень, был экстренно госпитализирован. Характер травм в ведомстве пока не уточняют. Водитель второго транспортного средства, предварительно, серьезно не пострадал.

Дальнейшие проверочные действия выявили, что у мотоциклиста отсутствует право на управление транспортным средством — Kawasaki Ninja он вел, не имея на это законных оснований. Сам мотоцикл с места происшествия отправили прямиком на специализированную стоянку, где он и останется до полного разбирательства.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит восстановить полную картину случившегося и дать правовую оценку каждому из участников аварии.