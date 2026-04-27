Ночной заезд на красный свет закончился для байкера из Хабаровска больницей

Авария произошла 26 апреля в 22 часа 10 минут на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Фрунзе. Автомобиль Honda Insight под управлением водителя двигался со стороны улицы Запарина и выполнял левый поворот на улицу Фрунзе в районе дома № 28. В этот момент со стороны улицы Калинина в направлении Запарина на высокой скорости летел мотоцикл Kawasaki Ninja. Байкер проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Honda, которая уже завершала маневр.