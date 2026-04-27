Как россияне случайно становятся дропперами: раскрыта схема «обратного перевода» средств

Россияне часто сталкиваются с обманными схемами мошенников. Сейчас становится все популярнее система с «обратным переводом» средств. Аферисты отправляют жертвам деньги якобы по ошибке, а затем просят их вернуть. Так граждане неосознанно становятся дропперами. Об этом предупредил эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава в диалоге с РИА Новости.
Спикер отметил, что якобы пересланные от незнакомца средства — почти всегда обман. По его словам, эти деньги могут быть украдены у третьего лица.
«Мошенники стали использовать схему “обратного перевода”, то есть переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму денег на конкретный счет. Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина “дропа”, то есть соучастника преступления», — оповестил Галактион Кучава.
Преступники также имитируют онлайн-обсуждение соседями вопросов благоустройства. Мошенники приглашают жертву в чат для якобы голосования по инфраструктуре. Затем человека просят назвать код из СМС якобы для учета голоса.