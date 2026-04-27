На Сахалине нашли тело мужчины в кабине экскаватора

Тело мужчины нашли в кабине экскаватора в Холмском районе Сахалинской области. Региональное управление СК РФ начало проверку.

Источник: Life.ru

Трагедия произошла на автодороге по направлению Южно-Сахалинск — Холмск. Именно там, в кабине строительной техники, обнаружили тело 53-летнего мужчины.

«По факту обнаружения тела 53-летнего мужчины в кабине экскаватора, расположенном на автодороге по направлению Южно-Сахалинск — Холмск, организовано проведение доследственной проверки», — говорится в релизе СК.

В ведомстве добавили, что при осмотре места происшествия признаков насильственной смерти мужчины не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Life.ru писал, что на Сахалине убрали обломки разбившегося вертолёта. Искорёженные части пролежали на склоне три года.

