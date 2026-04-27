В Красноярском крае за сутки потушили 18 пожаров

В Норильске на улице Пушкина произошло возгорание в подвальном помещении многоквартирного жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 18 пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в Норильске на улице Пушкина вспыхнул подвал многоквартирного жилого дома. Пожарные подразделения эвакуировали по лестничным маршам двух человек, еще 30 покинули здание самостоятельно. Площадь возгорания составила 20 погонных метров электрокабеля.

Предварительная причина случившегося — короткое замыкание.

На оказание помощи при ДТП сотрудники ведомства выезжали три раза. Происшествий на акваториях края специалисты не зарегистрировали.