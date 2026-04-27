«У него было предчувствие»: Погибший на горе Мунку-Сардык гид с неохотой планировал роковой поход

Напомним, за неделю на высочайшей точке Саян горе Мунку-Сардык (3491 м) произошло два ЧП, унёсшие жизни шести человек. Сначала группа из 15 человек застряла на «подушке» горы, где у них оборвалась связка. Погибли три человека — опытные альпинисты. Организаторов похода задержали. Через пару дней лавина накрыла вторую группу. В результате также погибли три человека, в том числе гид Руслан Бабицкий.