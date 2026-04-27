Жителя Камчатки признали виновным в госизмене

Житель Камчатского края признан виновным в государственной измене за передачу информации украинской стороне. Установлено, что он передавал сведения о российских военнослужащих, а также изображения военной техники, задействованной в зоне специальной военной операции.
По данным следствия, мужчина длительное время поддерживал конфиденциальные контакты с представителями украинских правоохранительных органов. В ходе расследования также выяснилось, что он ранее неоднократно привлекался к ответственности и имел опыт участия в вооружённых конфликтах за пределами России.
При обыске у него обнаружили оружие, боеприпасы и материалы, связанные с военной тематикой и психологической подготовкой. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, назначив также штраф и дополнительное ограничение свободы после отбытия основного срока.