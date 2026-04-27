Жителя Камчатки признали виновным в госизмене

Житель Камчатского края был признан виновным в государственной измене.

Источник: Аргументы и факты

Житель Камчатского края признан виновным в государственной измене за передачу информации украинской стороне. Установлено, что он передавал сведения о российских военнослужащих, а также изображения военной техники, задействованной в зоне специальной военной операции.

По данным следствия, мужчина длительное время поддерживал конфиденциальные контакты с представителями украинских правоохранительных органов. В ходе расследования также выяснилось, что он ранее неоднократно привлекался к ответственности и имел опыт участия в вооружённых конфликтах за пределами России.

При обыске у него обнаружили оружие, боеприпасы и материалы, связанные с военной тематикой и психологической подготовкой. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, назначив также штраф и дополнительное ограничение свободы после отбытия основного срока.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента военной разведки Украины, который передавал данные о российских военных объектах. В отношении него возбуждено дело о государственной измене.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше