Житель Камчатки получил 13 лет колонии за государственную измену

П. -КАМЧАТСКИЙ, 27 апр — РИА Новости. Камчатский краевой суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии строгого режима за передачу через мессенджер представителю украинских правоохранительных органов сведений о российских военнослужащих и техники в зоне СВО, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.

Источник: © РИА Новости

«Житель Камчатского края признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК России). Противоправная деятельность пресечена сотрудниками органов безопасности», — проинформировало ведомство в пресс-релизе.

Как установило следствие и суд, мужчина наладил конфиденциальное сотрудничество с представителем украинских правоохранителей ещё в 2002 году и поддерживал его до момента задержания. Он передал через WhatsApp* сведения о нескольких российских военнослужащих, а также фотографию техники, которая используется в зоне специальной военной операции.

Осуждённый неоднократно судим, в том числе на Украине — за заказное убийство сотрудника СБУ. Он также участвовал в вооружённых конфликтах на территории стран ближнего зарубежья. При обыске у него изъяли охотничье ружьё, травматический пистолет, боеприпасы, а также книги, записи и распечатанные документы по психологии, тактике работы боевых подразделений, ведению боя и методикам ухода от полиграфа.

Суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в 100 тысяч рублей и ограничения свободы на один год. Приговор уже вступил в законную силу.

* Принадлежит Meta, деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

