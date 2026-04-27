Во Владивостоке обнаружили фрагмент человеческого тела

Его нашли в районе теплотрассы на улице Сипягина.

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения фрагмента тела человека на улице Сипягина во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

«Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения фрагмента тела человека в районе теплотрассы на улице Сипягина во Владивостоке (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что устанавливаются все обстоятельства происшествия.