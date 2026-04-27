Пожарные спасли 30 рабочих во время ЧС на стройке в Новосибирске

Огонь охватил строительные леса, материалы и мусор.

Источник: МЧС Новосибирской области

В Новосибирске на улице Большевистская сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на строящемся высотном доме. Открытое пламя удалось сбить за три часа, а к четырем часам утра пожарные полностью завершили все работы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

Огонь охватил строительные леса, материалы и мусор на уровне девятого этажа монолитной железобетонной конструкции. Ситуацию усугублял сильный ветер, который быстро разносил пламя по горючим элементам. Кроме того, работе мешало отсутствие лестничных маршей, ограждений на высоте и нормального подъезда для спецтехники.

Чтобы вода подавалась без перебоев, огнеборцам пришлось прокладывать отдельную магистральную линию и поднимать ее снаружи здания с помощью веревок. По временным лестницам спасатели вывели 30 строителей. На месте работали 52 человека и 16 единиц техники, в том числе из муниципальной аварийно-спасательной службы. Данных о пострадавших нет.