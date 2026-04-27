Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Чекалина сообщил о возбуждении уголовного дела из-за взлома его аккаунта

Адвокат Артема Чекалина Константин Третьяков в воскресенье, 26 апреля, заявил о возбуждении уголовного дела из-за взлома аккаунта экс-супруга блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) и нарушения его права на тайну переписки.

Адвокат Артема Чекалина Константин Третьяков в воскресенье, 26 апреля, заявил о возбуждении уголовного дела из-за взлома аккаунта экс-супруга блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) и нарушения его права на тайну переписки.

По словам защитника, пока Чекалин находился под домашним арестом и ему было запрещено пользоваться интернетом, 15 августа 2025 года неизвестные получили доступ к его аккаунту в соцсети Instagram*.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 138 УК РФ, по факту нарушения неустановленными лицами тайны переписки Артема Чекалина, — рассказал адвокат в беседе с РИА Новости.

Злоумышленники ознакомились с личными переписками экс-супруга Лерчек. После взлома от его имени были опубликованы сторис с призывом перейти по ссылке на сомнительный сайт. Аналогичная публикация появилась и на странице его бывшей жены.

13 апреля стало известно, что Чекалина осудили на семь лет по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты.

После вынесения приговора он заявил, что не признает вину. По словам Чекалина, наказание, назначенное ему судом, является несправедливым и незаконным. Фигуранта отправили в СИЗО «Капотня». Спустя девять дней его перевели в «Бутырку». Там он будет дожидаться отправки в колонию.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

