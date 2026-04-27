В Приморье за выходные потушили девять пожаров

Но радостная новость: в воскресенье, 26 апреля, лесной фонд не горел вообще. А на землях иных категорий случился один ландшафтный пожар на площади всего два гектара в Находкинском городском округе. Его быстро потушили. За субботу же ландшафтных пожаров было три, но на огромной площади — 410 гектаров. Их зафиксировали в Уссурийском ГО, Яковлевском МО и МО Спасск-Дальний.