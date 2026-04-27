В Приморье за выходные потушили девять пожаров

За минувшие выходные, 25 и 26 апреля, в Приморском крае зарегистрировали девять лесных и ландшафтных пожаров общей площадью 543 гектара. Все возгорания удалось ликвидировать. Самая сложная ситуация была в субботу: зафиксировано пять лесных пожаров на 131 гектаре в Уссурийском городском округе, а также в Дальнереченском, Красноармейском и Партизанском муниципальных округах. Там работали пожарные «Приморской авиабазы». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Но радостная новость: в воскресенье, 26 апреля, лесной фонд не горел вообще. А на землях иных категорий случился один ландшафтный пожар на площади всего два гектара в Находкинском городском округе. Его быстро потушили. За субботу же ландшафтных пожаров было три, но на огромной площади — 410 гектаров. Их зафиксировали в Уссурийском ГО, Яковлевском МО и МО Спасск-Дальний.
«Во всех случаях причинами пожаров стали действия человека. Однако осадки и влажная растительность не позволили вспыхнуть большому количеству возгораний в последние выходные апреля», — сообщили в минприроды Приморья.