СК: В Екатеринбурге возбудили дело после смерти девочки, выпавшей из окна

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за гибели шестилетней девочки, выпавшей из окна дома на улице Шефской. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области.

По предварительным данным, ребенок остался в комнате один без присмотра взрослых и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. Тело девочки обнаружили вечером 26 апреля у одного из домов.

Уточняется, что семья погибшей полная и благополучная, на учете не состояла. В момент инцидента мать ребенка готовила еду на кухне.

— Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области в целях установления всех обстоятельств гибели ребенка следственным путем возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему, — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали родителей не оставлять малолетних детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и напомнило, что москитная сетка не выдерживает вес ребенка.

В конце марта следователи возбудили уголовное дело после того, как в поселке Октябрьский городского округа Люберцы в Московской области из окна дома выпал двухлетний мальчик. Ребенок упал на козырек подъезда.