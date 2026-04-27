Количество пожаров в Новосибирской области за сутки достигло 134

За минувшие сутки в регионе случилось 134 техногенных пожара. 17 — в самом Новосибирске, 117 — в области, девять возгораний — в жилых домах.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области за минувшие сутки произошло 134 техногенных пожара. Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, 17 возгораний случилось в самом Новосибирске, 117 — в районах области, причём девять пожаров пришлось на жилой сектор. Также за сутки зарегистрировали одно происшествие на водных объектах и шесть дорожно-транспортных аварий. Спасатели предупреждают: 27 апреля в отдельных районах сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса. Жителей просят быть осторожными с огнём.

Сегодня стало известно ещё о двух крупных пожарах в Новосибирске. Поздно вечером 26 апреля на улице Бородина в Кировском районе загорелась сухая трава. «Происходило горение травы на открытой территории, была угроза распространения огня на строения, сильный ветер осложнял работу пожарно-спасательных подразделений», — сообщили в МЧС.

Огнеборцы локализовали пожар к 00:18, а полностью ликвидировали открытое горение к 01:40. На месте работали 50 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС — 35 специалистов и 9 машин. Кроме того, очевидцы сообщают о пожаре в здании жилого комплекса Freedom около Михайловской набережной. Напомним, с 25 апреля в Новосибирской области введён особый противопожарный режим: запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.