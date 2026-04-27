У теплотрассы обнаружена человеческая рука

Воскресный вечер во Владивостоке омрачился страшной находкой. В районе теплотрассы на Эгершельде у дома № 22 по улице Сипягина была обнаружена человеческая рука. Информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователи выясняют, кому принадлежит фрагмент, где остальное тело и при каких обстоятельствах погиб человек.
Обстоятельства обнаружения
ЧП произошло вечером в воскресенье, 26 апреля, во Владивостоке, в районе Эгершельда. По данным канала в социальных сетях Svodka25, жуткую находку обнаружили дети. Они наткнулись на человеческую руку у теплотрассы возле дома № 22 по улице Сипягина — неподалёку от железнодорожных путей.
Жители близлежащих домов вызвали полицию. Позже очевидцы сфотографировали приехавших на место следователей-криминалистов и сотрудников полиции, которые оцепили территорию. Ориентировочное время обнаружения — полночь с 26 на 27 апреля. Очевидцы уточнили, что рука не мумифицирована, но тела рядом нет.
Реакция следственных органов
Следственные органы СКР по Приморскому краю незамедлительно отреагировали на сообщение. По факту обнаружения фрагмента тела человека было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по факту убийства.
«Сейчас следователи и криминалисты ведомства работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз для выяснения причин и обстоятельств смерти человека», — говорится в официальном сообщении следственного комитета Приморского края.
Находка на Эгершельде — не единственный шокирующий случай в регионе за последнее время. 11 февраля 2026 года в Находке, в районе улицы Космической, была обнаружена сгоревшая машина с фрагментами тела мужчины на водительском сиденье. Останки имели следы воздействия огня и высоких температур. По данному факту Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту убийства. Расследование того происшествия продолжается. Однако пока нет оснований считать эти два случая связанными.
Дальнейшие действия
Сейчас основная задача следователей — установить личность погибшего и найти остальные части тела. Криминалисты обследуют прилегающую территорию, а именно теплотрассу, железнодорожные пути, дворы на предмет других фрагментов. Опрошены жители близлежащих домов, которые могли быть свидетелями чего-либо подозрительного в последние дни.
Результаты экспертиз и версии следствия будут обнародованы по мере их поступления, если это не противоречит интересам расследования.
Обнаружение человеческих останков в черте города — событие чрезвычайное. Оно вызывает широкий общественный резонанс и требует максимально быстрого и профессионального расследования. Следственный комитет Приморья взял дело под свой контроль.