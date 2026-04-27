«Его уже трясло от холода»: выживший турист о трагедии в горах Бурятии

Лавина, которая накрыла группу из семи человек, сошла 24 апреля. Троих пострадавших эвакуировали с места происшествия, они уже вернулись в Иркутск. Тело одной из туристок нашли в тот же день, еще двоих погибших обнаружили 25 апреля. Поиски последнего участника похода продолжаются, власти Бурятии до 29 апреля ограничили доступ в этот район. В муниципалитете введен режим ЧС.
«Мы поднимались уже ближе к вершине, там был перевал, шли организованной группой. Вдруг треск, [нас] быстро смело [снегом], утянуло вниз. Относительно на поверхности оказалось три человека. Турист Денис был более свободный, он первым смог полностью освободиться. У меня была придавлена правая рука, он меня раскопал, и мы вместе раскопали потом третьего выжившего. Это заняло минут 10−15, потому что, когда третьего раскапывали, его уже трясло от холода», — рассказал Минайленко.
Мужчина, который увлекается восхождениями уже пять лет, а вне гор работает адвокатом, отметил, что погода во время похода была хорошая. «Опасений абсолютно никаких не было. Мы шли, даже разделись сверху до термобелья. Никаких оснований полагать, что возможна лавина, вообще не было», — уточнил турист.
Минайленко подчеркнул, что еще четырех человек лавина унесла. «В зоне досягаемости не было ни звуков, ни криков, не было возможности даже примерно обнаружить, где их засыпало», — рассказал он. Людей, от которых можно было получить помощь, в этом районе не было, но у одного из выживших уцелела рация, удалось связаться с гидами другой туристической группы.
Помощи пришлось ждать около трех часов. «Нам сразу была оказана первая помощь: уколы, чай, еда. Потом были организованы спасательные работы», — рассказал Минайленко. По его словам, повреждения получили все трое путешественников. «У меня серьезных переломов нет. Палец, один позвонок, много гематом», — уточнил он.
Опытная группа.
По словам Минайленко, группа состояла из опытных туристов, которые не раз восходили на аналогичные вершины. «Никто не был новичком, чтобы вообще ни одного восхождения. У всех, по-моему, за плечами как минимум Мунку-Сардык был (высочайшая вершина Саян, 3491 м — прим. ТАСС), — уточнил он. — Я раньше знал гида Руслана [Бабицкого]. Он очень опытный, я с ним ранее восходил на пик Крылья Советов (вершина высотой 3 341 м в Саянах — прим. ТАСС)».
Турист рассказал, что под лавиной погиб его хороший товарищ Максим Новиков. «Мы с ним были на зимней, весенней Мунке (Мунку-Сардыке — прим. ТАСС), на пик Ленина мы до 6 000 м поднимались вместе», — добавил он. Минайленко также был знаком с третьим выжившим туристом Константином, с которым уже восходил зимой на Мунку-Сардык.
Адвокат туристической компании «Горизонт», которая организовала тур, Дмитрий Печкин уточнил ТАСС, что у участников был опыт восхождения на Эльбрус, у некоторых — на Казбек и Килиманджаро. Руководил группой опытный спасатель, действующий сотрудник поисково-спасательной службы «Забайкалпожспас» Руслан Бабицкий, у которого второй разряд по альпинизму. Он регулярно сдавал нормативы по технике безопасности.
Акклиматизационный поход.
Как отметил Печкин, поход 24 апреля был акклиматизационным на несложную вершину. Конечной же целью Минайленко была вершина Мунку-Сардык, рассказал выживший. «Вообще мы приехали вдвоем с товарищем. Вечером услышали, что формируются две группы. Одна менее опытная — на пик Красника (2621 м — прим. ТАСС), она пониже и побыстрее. Вторая, чуть более сложная — на пик Конституции (2974 м). Мы приняли решение, что присоединимся к группе, которая будет подниматься на пик Конституции», — отметил турист.
По его словам, любое восхождение не бывает абсолютно простым. Накануне похода вечером был проведен брифинг, проинструктированы все участники, проверено снаряжение. «У всех было достаточно снаряжения для восхождения», — подчеркнул он.
Минайленко считает, что произошедшая трагедия — это 100% несчастный случай. «Группа была подготовлена, организована и проинструктирована. Гид очень опытный. Поэтому я считаю, что это большая трагедия, несчастье, так как никто не предполагал, что будет лавина, тем более в этом месте», — заявил он.
Уголовное дело.
По факту трагедии следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей. Как рассказал ТАСС Печкин, руководитель компании-организатора Сергей Петров, по его информации, будет допрошен как свидетель. Он добавил, что Петров, который был в базовом лагере туристов, сам доставил пострадавших в населенный пункт Кырен. С разрешения следственных органов он участвует в поисках пропавшего члена группы. По словам Печкина, группа была зарегистрирована надлежащим образом в МЧС, лавиноопасность в районе, куда направлялись туристы, не была объявлена.
