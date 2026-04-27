Иностранца с 35 корнями реликтового растения поймали на границе в Приморье

Сотрудники органов безопасности Приморья пресекли попытку незаконного вывоза реликтового растения. Инцидент произошёл в автомобильном пункте пропуска «Полтавка», где при досмотре грузовика, следовавшего за пределы России, был обнаружены и изъяты 35 корней женьшеня, сообщила пресс-служба УФСБ России по Приморскому краю.
«По результатам исследования, проведенного научно-исследовательским центром “Красная книга”, установлено, что изъятые предметы являются дикорастущим корнем женьшеня, принадлежащего к видам, занесённым в Красную книгу РФ», — говорится в сообщении.
В отношении иностранного водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260.1 УК РФ «Незаконная добыча, сбор и оборот особо ценных растений, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ».