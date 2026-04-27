Иностранца с 35 корнями реликтового растения поймали на границе в Приморье

Сотрудники органов безопасности Приморья пресекли попытку незаконного вывоза реликтового растения. Инцидент произошёл в автомобильном пункте пропуска «Полтавка», где при досмотре грузовика, следовавшего за пределы России, был обнаружены и изъяты 35 корней женьшеня, сообщила пресс-служба УФСБ России по Приморскому краю.