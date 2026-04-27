Приставы заставили поставщика вернуть 550 тыс. рублей

В Октябрьском районе Приморского края судебные приставы добились возврата покупателю 550 тысяч рублей, которые компания-поставщик удерживала после того, как сделка по поставке термометров сорвалась ещё на стадии переговоров — стороны не согласовали цену, сроки и порядок отгрузки товара, поэтому договор не был подписан.
Покупатель требовал вернуть предоплату в досудебном порядке, но организация проигнорировала претензию. Тогда клиент обратился в суд. Иск о взыскании неосновательного обогащения был удовлетворён, однако компания и после этого не спешила исполнять решение.
Для принудительного взыскания пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении земельных участков, принадлежащих должнику. Кроме того, руководителя организации предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда.
Принятые меры оказались эффективными: компания полностью погасила задолженность. Помимо основной суммы долга, с организации взыскали исполнительский сбор за нарушение сроков добровольного исполнения.