Три человека погибли в ДТП с лошадью в Красноярском крае

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

В Шарыповском округе автомобиль наехал на лошадь: трое погибших, включая двоих подростков. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Трагедия произошла накануне вечером на 17-м километре трассы Шарыпово — Ужур — Балахта. 19-летний водитель за рулём ВАЗ-21124 двигался со стороны Ужура в направлении Шарыпово и наехал на лошадь, стоявшую на правой полосе. После удара автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до прибытия скорой помощи.

