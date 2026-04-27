Три человека погибли в ДТП с лошадью в Красноярском крае

В Шарыповском округе автомобиль наехал на лошадь: трое погибших, включая двоих подростков. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Трагедия произошла накануне вечером на 17-м километре трассы Шарыпово — Ужур — Балахта. 19-летний водитель за рулём ВАЗ-21124 двигался со стороны Ужура в направлении Шарыпово и наехал на лошадь, стоявшую на правой полосе. После удара автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП водитель и двое несовершеннолетних пассажиров скончались до прибытия скорой помощи.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщали, что в ДТП в Шушенском погиб мотоциклист, которого не пропустил водитель авто.