Челябинца задержали за попытку заработать на поддельном паспорте

В Челябинске 62-летний мужчина хотел получить легкий заработок, но стал фигурантом уголовного дела о неправомерном обороте платежей и обороте поддельных документов.
Горожанину в интернете попалось предложение продать доступ к банковскому счету. У мужчины имелся поддельный паспорт. Он оформил на него карты в нескольких банках, а доступ к счетам за деньги передал незнакомцам.
Однако о незаконных операциях узнали в полиции.
Как пояснили в УМВД Челябинска, с прошлого лета передавать банковские счета на свое имя другим людям запрещено. Нелегальный заработок может обернуться для челябинца тремя годами за решеткой.