На Камчатке киллер получил 13 лет тюрьмы за госизмену в пользу Украины

Осуждённый будет отбывать срок по статье 275 УК РФ в колонии строгого режима. Дополнительно мужчина выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.
По данным ФСБ, фигурант с 2002 года поддерживал тайно контактировал с представителем правоохранительных органов Украины. Он передал через мессенджер данные о нескольких российских военнослужащих. Также мужчина отправил фото техники, которую применяют в зоне специальной военной операции.
У осуждённого богатая криминальная биография. Его судили на Украине за заказное убийство сотрудника СБУ. Мужчина участвовал в вооружённых конфликтах на территории стран ближнего зарубежья. При обыске оперативники изъяли у него охотничье ружьё, травматический пистолет и боеприпасы. Также нашли книги и документы по тактике боевых подразделений и методике ухода от полиграфа.
Ранее бывшую сотрудницу пермского оборонного предприятия приговорили к 12,5 годам за госизмену. Пермячка передавала иностранным спецслужбам секретные сведения об оборонно-промышленном комплексе.
