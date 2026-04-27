На Камчатке киллер получил 13 лет тюрьмы за госизмену в пользу Украины

У осуждённого богатая криминальная биография. Его судили на Украине за заказное убийство сотрудника СБУ. Мужчина участвовал в вооружённых конфликтах на территории стран ближнего зарубежья. При обыске оперативники изъяли у него охотничье ружьё, травматический пистолет и боеприпасы. Также нашли книги и документы по тактике боевых подразделений и методике ухода от полиграфа.