Мужчину осудили за ограбление ювелирного магазина в Новосибирске

В Новосибирске Центральный районный суд вынес приговор жителю Читинской области за два грабежа ювелирного магазина. Мужчина похитил украшения на общую сумму больше 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как установили судьи, 9 февраля 2025 года подсудимый пришел в торговую точку на улице Гоголя, 7. Он разбил витрины и забрал оттуда цепи и браслеты почти на 9 миллионов, после чего скрылся.
В июне того же года мужчина снова ограбил этот же магазин. Действовал он по той же схеме — разбил стекла и похитил ювелирные изделия. На этот раз ущерб превысил 4 миллиона рублей.
В зале суда подсудимый полностью признал вину только в отношении некоторых обстоятельств случившегося. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также ограничение свободы на два года.