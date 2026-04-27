Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину осудили за ограбление ювелирного магазина в Новосибирске

Мужчина похитил украшения на общую сумму больше 13 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске Центральный районный суд вынес приговор жителю Читинской области за два грабежа ювелирного магазина. Мужчина похитил украшения на общую сумму больше 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установили судьи, 9 февраля 2025 года подсудимый пришел в торговую точку на улице Гоголя, 7. Он разбил витрины и забрал оттуда цепи и браслеты почти на 9 миллионов, после чего скрылся.

В июне того же года мужчина снова ограбил этот же магазин. Действовал он по той же схеме — разбил стекла и похитил ювелирные изделия. На этот раз ущерб превысил 4 миллиона рублей.

В зале суда подсудимый полностью признал вину только в отношении некоторых обстоятельств случившегося. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также ограничение свободы на два года.