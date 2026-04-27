Почти миллион рублей потеряли омичи в минувшие сутки от действий киберпреступников

В течение дежурной смены сотрудники омской полиции приняли три заявления о совершенных дистанционных мошенничествах.

Источник: Комсомольская правда

За последние 24 часа, в результате общения с мошенниками, жители Омска потеряли 982 тысячи рублей. Результатами совершенных за сутки киберпреступлений поделились в омской полиции.

Омичи продолжают безапелляционно верить звонящим им на телефон незнакомым людям. На уловку мошенников попалась в минувший воскресный день 79-летняя жительница Кировского округа.

После общения с якобы «представителями» Центробанка, Росфинмониторинга и «следователем», пожилая омичка перевела все свои сбережения в размере 396 тысяч рублей на «безопасный счет». На такую же схему обмана попался и 23-летний первокурсник ОмГТУ.

Молодого омича запутали звонком из «налоговой», сообщив о проблеме с отчислением средств. Со студента потребовали назвать СНИЛС, а затем, традиционно, на него давили «сотрудники» Центробанка и ФСБ. В результате запуганный омич перевел 390 тысяч рублей на некий «безопасный счет».