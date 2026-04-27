Жительницу Иркутска осудили за махинации с кредитом на бизнес

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор 68-летней женщине, которая взяла у банка больше 10 миллионов рублей на развитие бизнеса, а потратила их на личные нужды. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД и прокуратуре региона.
В октябре 2022 года и январе 2023 года индивидуальная предпринимательница оформила два кредита на развитие розничной торговли. По условиям договоров пускать эти деньги на потребительские цели запрещалось.
— Однако женщина почти сразу перевела средства на свои счета и купила квартиру в подмосковных Мытищах, оформив ее на дочь. Чтобы создать видимость платежеспособности, она дважды внесла небольшие платежи по кредитам на сумму меньше миллиона рублей, но основную часть долга гасить не собиралась, — рассказали в пресс-службе ведомств.
Обман вскрыли сотрудники службы безопасности банка и полицейские. Осужденная признала вину лишь частично. Ей назначили три года колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей, женщину взяли под стражу прямо в зале суда. Кроме того, она уже полностью возместила банку причиненный ущерб в размере свыше 9,2 миллиона рублей.