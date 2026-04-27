В Ленобласти тысячи людей остались без света из-за непогоды

В Ленинградской области на территории трёх муниципалитетов из-за непогоды произошли аварийные отключения электричества. Об этом сообщает администрация региона.
К авариям привели сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также шквалистый ветер. Основной удар стихии пришёлся на Гатчинский округ, а также Ломоносовский и Кингисеппский районы. Там свет пропал в садоводческих товариществах.
На устранение последствий непогоды было брошено более 100 бригад ПАО «Россети Ленэнерго» (121 единица техники и 281 специалист). Работы ведутся в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения. Процесс находится на контроле у руководства областного комитета по ТЭК.