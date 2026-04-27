Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирца будут судить за нападение с оружием возле кафе

В ходе потасовки мужчина и другие участники применили стеклянную бутылку и травматический пистолет.

Источник: Комсомольская правда

В Тогучинском районе Новосибирской области начали судить мужчину по обвинению в хулиганстве с применением насилия и предметов в качестве оружия. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По версии следствия, все случилось 2 июня 2024 года. Ночью возле одного из кафе в городе Тогучине обвиняемый вместе с другими людьми устроил ссору с гражданами. В ходе потасовки, как считает следствие, мужчина и другие участники применили стеклянную бутылку и травматический пистолет.

В результате этих действий один человек получил легкий вред здоровью. Следователи расценили случившееся как грубое нарушение порядка, которое вызвало тревожную обстановку в районе. Самого обвиняемого привлекли по части 2 статьи 213 УК РФ.

Мужчина признал свою вину только частично. Судебное разбирательство перенесли на 21 мая 2026 года.