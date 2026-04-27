Новосибирца будут судить за нападение с оружием возле кафе

В Тогучинском районе Новосибирской области начали судить мужчину по обвинению в хулиганстве с применением насилия и предметов в качестве оружия. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
По версии следствия, все случилось 2 июня 2024 года. Ночью возле одного из кафе в городе Тогучине обвиняемый вместе с другими людьми устроил ссору с гражданами. В ходе потасовки, как считает следствие, мужчина и другие участники применили стеклянную бутылку и травматический пистолет.
В результате этих действий один человек получил легкий вред здоровью. Следователи расценили случившееся как грубое нарушение порядка, которое вызвало тревожную обстановку в районе. Самого обвиняемого привлекли по части 2 статьи 213 УК РФ.
Мужчина признал свою вину только частично. Судебное разбирательство перенесли на 21 мая 2026 года.