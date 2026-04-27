Суд стартует — экс-главу подмосковного округа обвиняют в растрате 300 млн рублей

По данным следствия, в 2016—2019 годах при строительстве очистных сооружений в Рузе было растрачено не менее 320 млн рублей. Средства перечислялись подрядчику в рамках программы модернизации ЖКХ. Финансирование включало около 50 млн рублей из районного бюджета, столько же из областного и порядка 400 млн рублей из федерального.