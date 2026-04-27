Суд стартует — экс-главу подмосковного округа обвиняют в растрате 300 млн рублей

В Тушинском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела бывшего главы Рузского муниципального округа Московской области Максима Тарханова, обвиняемого в растрате более 300 млн рублей.

В Тушинском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела бывшего главы Рузского муниципального округа Московской области Максима Тарханова, обвиняемого в растрате более 300 млн рублей.

По данным следствия, в 2016—2019 годах при строительстве очистных сооружений в Рузе было растрачено не менее 320 млн рублей. Средства перечислялись подрядчику в рамках программы модернизации ЖКХ. Финансирование включало около 50 млн рублей из районного бюджета, столько же из областного и порядка 400 млн рублей из федерального.

Следствие считает, что Тарханов, заключивший концессионное соглашение с компанией-подрядчиком, не обеспечил должный контроль за выполнением работ. В результате часть обязательств выполнена не была, а ввод объекта в эксплуатацию оказался невозможен.

Расследование началось в феврале 2021 года. Изначально дело квалифицировали как превышение должностных полномочий, позднее обвинение переквалифицировали на особо крупную растрату. Ранее были задержаны руководители подрядной организации, а затем арестованы и бывшие руководители округа, включая Тарханова и его заместителя.

Первый процесс по делу завершился ранее. Тогда материалы в отношении Тарханова выделили в отдельное производство для дополнительного расследования, тогда как другие фигуранты получили реальные сроки от шести до восьми лет.

Сам экс-чиновник вину не признает. Он заявляет, что покинул должность до завершения проекта, а задержки были связаны с финансированием. Также он утверждает, что ущерб не был подтвержден, а объем выполненных работ превышал полученные подрядчиком средства.

На предварительном слушании Тарханов ходатайствовал о передаче дела по месту предполагаемого преступления — в Рузу, где проживают свидетели. Суд должен рассмотреть эти заявления на ближайшем заседании, назначенном на 28 апреля.

