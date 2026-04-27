Неоднократно судимого мужчину приговорили к 13 годам колонии за госизмену: что известно о деле жителя Камчатки

Ранее за госизмену к 14-ти годам приговорили жителя Ярославской области. Региональный суд вынес такой вердикт в отношении 39-летнего Николая Х. По данным следователей, мужчина совершил ряд преступлений в период с сентября 2024 года по июль 2025 года. С ним связывались представители украинских спецслужб. Мужчина в течение года выполнял задания Киева. При этом подсудимый сам вышел на связь с представителями спецслужб Украины.