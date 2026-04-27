Неоднократно судимого мужчину приговорили к 13 годам колонии за госизмену: что известно о деле жителя Камчатки

Суд приговорил жителя Камчатки к 13 годам колонии за государственную измену.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке провели заседание по делу местного жителя о государственной измене. Краевой суд признал его виновным. Мужчине дали 13 лет колонии строгого режима. Об этом проинформировали в пресс-службе УФСБ РФ по Камчатскому краю.

Мужчину обвинили в передаче данных о российских бойцах и военной технике. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками органов безопасности, отмечается в материале.

По версии следствия, житель Камчатки сотрудничал с одним из представителей правоохранительных органов Украины. Он также был неоднократно судим.

Ранее за госизмену к 14-ти годам приговорили жителя Ярославской области. Региональный суд вынес такой вердикт в отношении 39-летнего Николая Х. По данным следователей, мужчина совершил ряд преступлений в период с сентября 2024 года по июль 2025 года. С ним связывались представители украинских спецслужб. Мужчина в течение года выполнял задания Киева. При этом подсудимый сам вышел на связь с представителями спецслужб Украины.

