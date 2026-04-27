В Екатеринбурге возбудили дело после гибели шестилетней девочки на ул. Шефская

По предварительным данным, девочка осталась в квартире без присмотра взрослых. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и запрашивают характеристики семьи, устанавливают обстоятельства произошедшего.
«Семья, в которой произошла трагедия, полная, благополучная, на учете в органах системы профилактики не состояла. Во время происшествия мать ребенка находилась на кухне, занималась приготовлением еды», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.