В Екатеринбурге возбудили дело после гибели шестилетней девочки на ул. Шефская

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетней девочки. Инцидент произошел вечером 26 апреля, когда тело ребенка обнаружили у дома на улице Шефской, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Источник: Коммерсантъ

По предварительным данным, девочка осталась в квартире без присмотра взрослых. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и запрашивают характеристики семьи, устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Семья, в которой произошла трагедия, полная, благополучная, на учете в органах системы профилактики не состояла. Во время происшествия мать ребенка находилась на кухне, занималась приготовлением еды», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.