В Чистоозёрном районе Новосибирской области ураган сорвал крыши с десятков домов

В Чистоозёрном районе Новосибирской области ураган 26 апреля повредил десятки домов и объектов инфраструктуры.

Источник: «Россети Новосибирск»

В Новосибирской области ураган оставил без крыш десятки людей. Сильный ветер прошёлся по Чистоозёрному району днём 26 апреля и нанёс серьёзный ущерб жилым домам и инфраструктуре.

Под удар стихии попали сразу несколько населённых пунктов — Орловка, Журавка и Шипицыно. Как сообщает районная газета «Кулундинская новь», в этих сёлах повреждены здания социальной сферы и частные постройки. Ветер срывал крыши, а некоторые здания получили частичные разрушения.

В рабочем посёлке Чистоозёрное повреждения зафиксированы как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Люди остались без кровли над головой.

Сейчас ситуацию контролируют глава района и руководители муниципалитетов. Специалисты оценивают ущерб и занимаются восстановлением.

Напомним, что энергетики продолжают устранять последствия непогоды. К утру 27 апреля удалось восстановить электроснабжение для 85% потребителей. Основные работы сейчас сосредоточены в Купинском районе, где стихия нанесла наибольший ущерб.