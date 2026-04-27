В Чистоозёрном районе Новосибирской области ураган сорвал крыши с десятков домов

В Новосибирской области ураган оставил без крыш десятки людей. Сильный ветер прошёлся по Чистоозёрному району днём 26 апреля и нанёс серьёзный ущерб жилым домам и инфраструктуре.
Под удар стихии попали сразу несколько населённых пунктов — Орловка, Журавка и Шипицыно. Как сообщает районная газета «Кулундинская новь», в этих сёлах повреждены здания социальной сферы и частные постройки. Ветер срывал крыши, а некоторые здания получили частичные разрушения.
В рабочем посёлке Чистоозёрное повреждения зафиксированы как в многоквартирных домах, так и в частном секторе. Люди остались без кровли над головой.
Сейчас ситуацию контролируют глава района и руководители муниципалитетов. Специалисты оценивают ущерб и занимаются восстановлением.
Напомним, что энергетики продолжают устранять последствия непогоды. К утру 27 апреля удалось восстановить электроснабжение для 85% потребителей. Основные работы сейчас сосредоточены в Купинском районе, где стихия нанесла наибольший ущерб.