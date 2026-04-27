В Красноярском крае при наезде автомобиля на лошадь погибли три человека

В южной части Красноярского края произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Инцидент случился на трассе между населёнными пунктами региона, где автомобиль столкнулся с препятствием на дороге.
По предварительным данным, 19-летний водитель легкового автомобиля наехал на лошадь, находившуюся на проезжей части. После столкновения машина съехала с дороги и перевернулась, что привело к тяжёлым последствиям для находившихся в салоне.
Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров погибли на месте до прибытия медиков. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, а к ликвидации последствий аварии были привлечены спасательные службы.
