В Новосибирской области устраняют последствия урагана

Инженерная инфраструктура трех районов Новосибирской области пострадала в результате прошедшего по региону в ночь с воскресенья на понедельник урагана.

Источник: "Российская газета"

По данным «Россети Новосибирск», к четырем часам утра понедельника удалось восстановить энергоснабжение 85% жителей запада региона. В результате урагана и шквалистого ветра, порывы которого достигали 25−27 м/с, без света остались Чистоозерный, Купинский и Куйбышевский районы.

Самый серьезный ущерб стихия нанесла Купинскому району. Там сорвало крыши и разломаны заборы на подстанции, оборваны провода, накренились опоры, разрушились изоляторы.

По информации администрации Чистоозерного района, порывы ветра привели к многочисленным разрушениям. В населенных пунктах Орловка, Журавка и Шипицыно повреждены объекты социальной сферы и быта. В самом рабочем поселке Чистоозерное повреждены многоквартирные дома и частный сектор.