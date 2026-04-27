В Новосибирской области устраняют последствия урагана

По данным «Россети Новосибирск», к четырем часам утра понедельника удалось восстановить энергоснабжение 85% жителей запада региона. В результате урагана и шквалистого ветра, порывы которого достигали 25−27 м/с, без света остались Чистоозерный, Купинский и Куйбышевский районы.
Самый серьезный ущерб стихия нанесла Купинскому району. Там сорвало крыши и разломаны заборы на подстанции, оборваны провода, накренились опоры, разрушились изоляторы.
По информации администрации Чистоозерного района, порывы ветра привели к многочисленным разрушениям. В населенных пунктах Орловка, Журавка и Шипицыно повреждены объекты социальной сферы и быта. В самом рабочем поселке Чистоозерное повреждены многоквартирные дома и частный сектор.