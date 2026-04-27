В Минске 16-летний ученик выпускного класса получил шесть лет колонии после встречи со знакомым у ТЦ

В Минске 16-летний выпускник школы получил шесть лет колонии после встречи со знакомым у ТЦ. Об этом рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Московского района.
Все началось в декабре 2025 года. Тогда обвиняемый получил в Telegram сообщение от знакомого, который просил помочь достать запрещенное вещество. 11-классник дал согласие, а затем назначил встречу у входа в торговый центр на улице Тимирязева. Оказавшись на месте, молодой человек протянул юноше электронную сигарету с прилепленным кусочком весом около 1,07 грамма запрещенного вещества.
Сообщается, что подростка почти сразу задержали сотрудники наркоконтроля. Вину в преступлении он полностью признал, а также раскаялся в содеянном, к уголовной ответственности ранее не привлекался.
Помощник прокурора Московского района Анна Костюченко — государственный обвинитель по делу — сообщила:
«Суд признал его виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке особо опасных психотропных веществ и на основании части З статьи 328 Уголовного кодекса назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, которые обвиняемый проведет в воспитательной колонии, без штрафа».
