В Шушенском спасли двух девочек с подтопленного острова

Вечером 26 апреля на юге Красноярского края, в поселке Шушенское, из за быстрого подъема воды в реке Шушь две двенадцатилетние девочки оказались на острове и не могли перебраться на сушу.
Им потребовалась помощь, чтобы вернуться на берег. Очевидцы позвонили спасателям и рассказали о случившемся.
Прибывшие на место сотрудники Шушенской спасательной станции заметили, что вода в реке постепенно прибывает. Они сразу начали эвакуацию: быстро перенесли школьниц на берег, а после этого поговорили с ними о правилах безопасности.