В Екатеринбурге ночью вспыхнули три машины

В Екатеринбурге ночью 27 апреля 2026 года загорелись сразу три машины на улице Пехотинцев. Огонь охватил 3 квадратных метра. Один из автомобилей — ВАЗ-2121 — сгорел, еще две машины были повреждены. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 1:46.