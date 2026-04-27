В Екатеринбурге ночью вспыхнули три машины

В Екатеринбурге ночью 27 апреля 2026 года загорелись сразу три машины на улице Пехотинцев. Огонь охватил 3 квадратных метра. Один из автомобилей — ВАЗ-2121 — сгорел, еще две машины были повреждены. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 1:46.
— Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Пехотинцев. На площади 3 квадратных метров сгорел автомобиль ВАЗ-2121, повреждены кузов автомобиля Daewoo Gentra, кузов и салон автомобиля ВАЗ-2107, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
На место происшествия выехала бригада в составе 8 человек и 2 единиц техники. Потушить пожар им удалось в течение двух минут.