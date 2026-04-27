Жителя Камчатки приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Жителя Камчатского края приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, сообщили региональном управлении ФСБ. По информации ведомства, он сотрудничал с правоохранительными органами Украины с 2002 года.

Через мессенджер преступник передавал сведения о нескольких российских военнослужащих, а также фото техники, используемой в зоне специальной военной операции.

Как добавили в ФСБ, фигурант уже был неоднократно судим, в том числе на территории Украины за заказное убийство сотрудника СБУ. Он также участвовал в вооруженных конфликтах в странах ближнего зарубежья.

Камчатский краевой суд также приговорил мужчину к ограничению свободы на 1 год и обязал выплатить штраф в 100 тыс. руб.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше