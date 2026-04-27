Интервалы движения Арбатско-Покровской линии метро увеличены из-за дерева на пути. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Там также отметили, что в результате инцидента нет движения на участке межу станциями «Партизанская» и «Щелковская».
Ранее человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро. В связи с этим интервалы движения поездов были временно увеличены.
До этого пригородный поезд насмерть сбил четырех человек на станции Маленковская Ярославского направления. По данным СМИ, погибшими оказались мужчины старше 40 лет. Трагедия произошла в результате нарушения правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре.