Игроманов из разных стран объединило незаконное казино в Казахстане

Как сообщили в агентстве, организовал и координировал работу подпольного интернет-казино местный житель. Для этого использовалось мобильное приложение для игры в покер «Техасский холдем», в котором созданы игровые клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединенные в сеть «Nomad».
Клиентов мужчина привлек не только из Казахстана, но и других государств.
«Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений», — сообщили в АФМ.
Игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись «фишки», дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.
«Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5% (“рейк”), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков», — рассказали в агентстве.
Ну, а чтобы скрыть преступные финансовые потоки, использовались банковские счета «дропперов», включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет (от $215,2 до $430,4).
«Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге ($1,2 млн). Кроме того, в ходе обыска по месту проживания организатора обнаружено и изъято наркотическое вещество. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщил АФМ.
Уголовное дело направлено в суд, а участники азартных игр понесли серьезные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 млн тенге ($64,6 тысячи).