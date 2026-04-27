Больше 800 нелегальных мигрантов депортировали из Свердловской области

Из Свердловской области за первый квартал 2026 года депортировали 837 нелегальных мигрантов. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП, все иностранцы приезжали на заработки и находились на территории РФ незаконно.
— Иностранные граждане были признаны виновными в совершении административного правонарушения по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», — пояснили в ведомстве.
По решению суда, все иностранцы были оштрафованы за нарушение миграционного законодательства и выдворены из страны. Перед депортацией они находились в специальных центрах временного содержания. Оформлением всех документов и сопровождением нарушителей до границы России занимались судебные приставы.