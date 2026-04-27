Два человека погибли на водоемах в Новосибирской области за выходные

В Новосибирской области за прошедшие выходные зарегистрированы два случая гибели людей на воде. Об этом сообщает отдел обеспечения безопасности людей на водных объектах Новосибирской области.
Один из трагических инцидентов произошел в Краснозерском районе на реке Карасук, где утонул мужчина.
Ещё один случай зафиксирован в Купинском районе — на озере Злыдарь также погиб мужчина.
В ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ» напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности. Специалисты призывают не выходить на лед, не подходить к полыньям и трещинам, а также не оставлять детей без присмотра у воды.