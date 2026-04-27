В Новосибирске скончался брат пропавшего в Таиланде мужчины

По предварительным данным, он скончался от естественных причин.

Трагическое стечение обстоятельств потрясло семью из Саяногорска (Хакасия). 71-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына в Паттайе, а уже через сутки получила известие о смерти его брата-близнеца в Новосибирске.

42-летний Георгий уехал в Таиланд 12 лет назад, жил в Паттайе и работал в IT-сфере. В последний раз он выходил на связь с родными в декабре 2025 года, после чего перестал отвечать на звонки и сообщения. Когда молчание затянулось, мать в апреле разместила объявление о розыске.

Буквально на следующий день женщину ждал сокрушительный удар: её второй сын Кирилл, брат-близнец Георгия, был найден мёртвым в собственной квартире в Новосибирске. По предварительным данным, он скончался от естественных причин. Обстоятельства смерти устанавливаются.