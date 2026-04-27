В Новосибирске скончался брат пропавшего в Таиланде мужчины

42-летний Георгий уехал в Таиланд 12 лет назад, жил в Паттайе и работал в IT-сфере. В последний раз он выходил на связь с родными в декабре 2025 года, после чего перестал отвечать на звонки и сообщения. Когда молчание затянулось, мать в апреле разместила объявление о розыске.