Двое детей едва не сгорели заживо при пожаре в российском городе

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в садовом доме в Челябинске, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.
Сигнал о возгорании поступил в 04:00 27 апреля. Когда пожарные приехали, внутри дома и в бане уже был огонь.
В доме находились семь человек. Все успели выйти сами до приезда спасателей. Пострадали четверо, среди них мальчики 2011 и 2021 годов рождения.
Пожар тушили 32 человека и девять единиц техники.
В больницу увезли 26-летнюю женщину и ребенка 2011 года рождения. У них ожоги и отравление дымом, их состояние оценивается как удовлетворительное. Остальных отпустили лечиться дома.
Предварительно причиной пожара называют неисправность электрооборудования. В ведомстве отметили, что серьезных последствий удалось избежать, потому что один из жильцов вовремя проснулся и разбудил остальных.
