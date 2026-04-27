Две энергоаварии оставили без света десятки улиц в Краснодаре. Об этом сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе. Отключения произошли в Карасунском и Центральном округах.
«Причина отключения — сработала защита на линии 6−10 кВ, отключились ПС “В-111, В-112”, “ХБК-311” и отключены 16 трансформаторных подстанций», — сообщили в ЕДДС Краснодара.
Временно обесточены улицы Володарского, 1 Кузнечный зарой, 2 Кузнечный зарой, Воронежская, Димитрова, Обрывной 4 пр., Обрывной 5 пр., 3 Кузнечный зарой, Обрывная. Без света остались улицы Алтайская, Белорусская, Новороссийская, Уральская, Хабаровская, Амурская, Волжская, Глинки, Дунайская, Иркутская, Камская.
Электроэнергии нет по улицам Балтийской, Волжской, Днепровской, Казанской, Лермонтова, Луначарского, Новосибирской, Полтавской, Селезнева и другим.
Подачу электроэнергии восстанавливают аварийные бригады.