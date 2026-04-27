В одном из дворов Альметьевска устроили перестрелку с погоней

Подозреваемые задержаны.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции задержали участников перестрелки с погоней, которая произошла в одном из дворов на улице Чернышевского в Альметьевске.

В социальных сетях очевидцы распространили видеозапись инцидента. На кадрах видно, как к компании мужчин подбегает человек с пистолетом в руке. Один из стоявших пытается скрыться бегством, а вооруженный злоумышленник устремляется за ним. На фоне слышны звуки выстрелов.

По данным республиканского МВД, поводом для перестрелки стала ссора между несколькими людьми. В ходе выяснения отношений один из участников открыл огонь из пневматического пистолета. В результате инцидента один человек получил травмы. Очевидцы также сообщали, что пострадавший пытался укрыться в автомобиле и отбивался ножом.

Прибывшие на место полицейские задержали нападавших и доставили их в отдел для разбирательства. Пострадавшему медики оказали необходимую помощь на месте — после осмотра он был отпущен домой. В ведомстве уточнили, что госпитализация никому не потребовалась.

Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.